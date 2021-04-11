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    Yeniasır TV Yaşam Pitbull sokak köpeğini parçalayacaktı! İşte o korkunç anlar!

    Pitbull sokak köpeğini parçalayacaktı! İşte o korkunç anlar!

    Giriş Tarihi: 11.04.2021, 18:04

    Bursa'da tasmasız gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokakta bulunan sahipsiz köpeğe saldırdı. Vatandaşlar sahipsiz köpeği kurtarmak için uzun süre mücadele etti.

    Edinilen bilgilere göre, olay Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bakımı yasak olmasına rağmen sahibi tarafından sokakta hem tasmasız hem de ağızlıksız olarak gezdirilen pitbull cinsi köpek sokak köpeğine saldırdı. Durumu görenler hemen sahipsiz köpeğin yardımına koştu.

    Ancak tüm müdahaleye rağmen pitbull, yakaladığı sokak köpeğini bir türlü bırakmadı. Vatandaşların uzun çabaları sonucu köpek yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı köpek İnegöl Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. Pitbullun köpeğe saldırma anı ise cep telefonuyla böyle görüntülendi.

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