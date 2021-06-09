Pizzacıda yürekler ağza geldi: İşletme sahibinin ilk yardımı hayat kurtardı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/pizzacida-yurekler-agza-geldi-isletme-sahibinin-ilk-yardimi-hayat-kurtardi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir pizzacıda, 1 buçuk yaşındaki bebeğin nefes borusuna pizza kaçtı. Nefes alamayan bebeği, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası yöntemi kurtarırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.