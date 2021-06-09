İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir pizzacıda, 1 buçuk yaşındaki bebeğin nefes borusuna pizza kaçtı. Nefes alamayan bebeği, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrası yöntemi kurtarırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Pizzacıda yürekler ağza geldi: İşletme sahibinin ilk yardımı hayat kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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