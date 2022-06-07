Polis böyle baskın düzenledi! İzmir'de milyonlarcası ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Menderes ilçesi Kısıkköy Sanayi sitesinde 2 depo ve 3 araçta arama yapan ekipler; 37 milyon 370 bin adet bandrolsüz makaron, 1.1 ton bandrolsüz nargile melası, 19 bin 200 adet gümrük kaçağı elektrik sigortası anahtarı ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem yapılırken, 1 araca el konuldu.