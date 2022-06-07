  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Polis böyle baskın düzenledi! İzmir'de milyonlarcası ele geçirildi

    Polis böyle baskın düzenledi! İzmir'de milyonlarcası ele geçirildi

    Giriş Tarihi: 07.06.2022, 12:02

    İzmir polisi, Menderes ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 37 milyon 370 bin adet bandrolsüz makaron, 1.1 ton nargile melası ve 19 bin 200 adet gümrük kaçağı şalter ele geçirdi. Operasyonda 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

    Market çalışanına saldırdı! İzmir’deki olay kamerada
    Market çalışanına saldırdı! İzmir'deki olay kamerada
    Denizli’nin Honaz ilçesini sel vurdu! Evler tarım alanları zarar gördü
    Denizli'nin Honaz ilçesini sel vurdu! Evler tarım alanları zarar gördü
    İzmir’de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli yakalandı
    İzmir'de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli yakalandı
    İzmir’de bir garip kuyumcu soygunu! Telefondan korktu kaçtı
    İzmir'de bir garip kuyumcu soygunu! Telefondan korktu kaçtı 5.6.2022 16:02:06
    Afyonkarahisar’ı yağış vurdu! Yol ve tarlalar sel suları altında
    Afyonkarahisar'ı yağış vurdu! Yol ve tarlalar sel suları altında
    Yol verme kavgasında kan aktı! Bıçağı defalarca böyle savurdu
    Yol verme kavgasında kan aktı! Bıçağı defalarca böyle savurdu
    Fırtınada devrilen ağaç kafenin çatısından böyle girdi! Müşteriler dehşeti yaşadı
    Fırtınada devrilen ağaç kafenin çatısından böyle girdi! Müşteriler dehşeti yaşadı
    İzmir’deki Saime Sultan Yalısı’nda ’kaçak’ yıkımı
    İzmir'deki Saime Sultan Yalısı'nda 'kaçak' yıkımı
    Kazazedeyi böyle korudular! Fırtınada yürekleri ısıttılar
    Kazazedeyi böyle korudular! Fırtınada yürekleri ısıttılar
    Düşen yıldırım yaktı! 10 dönümlük alan alevlere teslim oldu
    Düşen yıldırım yaktı! 10 dönümlük alan alevlere teslim oldu
    Didim’de fırtına kabusu! Sergide 6 kişi yaralandı
    Didim'de fırtına kabusu! Sergide 6 kişi yaralandı
    Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları böyle görüntülendi
    Kalp krizi geçirdiğini kimse anlamadı! Genç adamın son anları böyle görüntülendi
    İzmir’de kötü koku sorunu neden yıllardır çözülemiyor?
    İzmir'de kötü koku sorunu neden yıllardır çözülemiyor?
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Menderes ilçesi Kısıkköy Sanayi sitesinde 2 depo ve 3 araçta arama yapan ekipler; 37 milyon 370 bin adet bandrolsüz makaron, 1.1 ton bandrolsüz nargile melası, 19 bin 200 adet gümrük kaçağı elektrik sigortası anahtarı ele geçirdi.

    Operasyonda yakalanan 5 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem yapılırken, 1 araca el konuldu.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Market çalışanına saldırdı! İzmir’deki olay kamerada
    Market çalışanına saldırdı! İzmir'deki olay kamerada
    Denizli’nin Honaz ilçesini sel vurdu! Evler tarım alanları zarar gördü
    Denizli'nin Honaz ilçesini sel vurdu! Evler tarım alanları zarar gördü
    İzmir’de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli yakalandı
    İzmir'de camiden korsan müzik yayını yapan şüpheli yakalandı
    Destan 26. bölümünün 2. fragmanı
    Destan 26. bölümünün 2. fragmanı
    Destan 26. bölüm fragmanı
    Destan 26. bölüm fragmanı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımda yüzde 38 zam ısrarı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımda yüzde 38 zam ısrarı