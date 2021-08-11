Afyonkarahisar’da 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayını gerçekleştiren kişinin polis memuru olduğu ortaya çıkarken, olayda hayatını kaybedenlerin isimlileri de belli oldu. Katliamı gerçekleştiren şahsın karısına şiddet uyguladığı öne sürülürken, bu yüzden yaklaşık 2 aydan bu yana ayrı oldukları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.
Polis memuru damat dehşet saçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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