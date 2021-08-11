Polis memuru damat dehşet saçtı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/polis-memuru-damat-dehset-sacti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afyonkarahisar’da 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayını gerçekleştiren kişinin polis memuru olduğu ortaya çıkarken, olayda hayatını kaybedenlerin isimlileri de belli oldu. Katliamı gerçekleştiren şahsın karısına şiddet uyguladığı öne sürülürken, bu yüzden yaklaşık 2 aydan bu yana ayrı oldukları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.