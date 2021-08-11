  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Polis memuru damat dehşet saçtı

    Polis memuru damat dehşet saçtı

    Giriş Tarihi: 11.08.2021, 22:26

    Afyonkarahisar’da 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayını gerçekleştiren kişinin polis memuru olduğu ortaya çıkarken, olayda hayatını kaybedenlerin isimlileri de belli oldu. Katliamı gerçekleştiren şahsın karısına şiddet uyguladığı öne sürülürken, bu yüzden yaklaşık 2 aydan bu yana ayrı oldukları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Polis memuru damat dehşet saçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir
    Başkan Erdoğan: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir
    Sağlık Bakanlığı 11 Ağustos vaka tablosunu açıkladı
    Sağlık Bakanlığı 11 Ağustos vaka tablosunu açıkladı
    Aşı zorunlu mu olacak? Bakan Koca açıkladı
    Aşı zorunlu mu olacak? Bakan Koca açıkladı
    Marmaris'in son hali yürekleri burktu! İşte yangın sonrası görüntüleri
    Marmaris'in son hali yürekleri burktu! İşte yangın sonrası görüntüleri
    Şarkıcı Irmak Arıcı tartıştığı sürücüye tükürdü! İşte o tartışma
    Şarkıcı Irmak Arıcı tartıştığı sürücüye tükürdü! İşte o tartışma
    Fethiye terminalinde korkunç olay! Bıçaklı kavgada bir kişi öldü
    Fethiye terminalinde korkunç olay! Bıçaklı kavgada bir kişi öldü
    Marmaris'in son hali yürekleri burktu! İşte yangın sonrası görüntüleri
    Marmaris'in son hali yürekleri burktu! İşte yangın sonrası görüntüleri
    Çanakkale’de insansız helikopter düştü
    Çanakkale’de insansız helikopter düştü
    Bodrum'dan yeniden dumanlar yükseliyor! Rüzgarın etkisiyle evlere ilerliyor
    Bodrum'dan yeniden dumanlar yükseliyor! Rüzgarın etkisiyle evlere ilerliyor
    Bahçede yemek pişirmek isterken evi yaktı
    Bahçede yemek pişirmek isterken evi yaktı
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Yunanistan'a uçak yardımına ilişkin flaş açıklama
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Yunanistan'a uçak yardımına ilişkin flaş açıklama
    Marmaris'te yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı
    Marmaris'te yangından kaçıp denizde mahsur kalan köpek kurtarıldı