Polis son saniyede ölümün elinden aldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/polis-son-saniyede-olumun-elinden-aldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kütahya'da bir vatandaş oturduğu apartmanın 3'üncü katından kendini atmaya kalktı. Sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan Ramazan Y.'yi, polis ekipleri son anda içeri çekerek kurtardı. O anlar ise kameralara yakalandı.