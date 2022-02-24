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    Polis son saniyede ölümün elinden aldı

    Giriş Tarihi: 24.02.2022, 14:27

    Kütahya'da bir vatandaş oturduğu apartmanın 3'üncü katından kendini atmaya kalktı. Sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan Ramazan Y.'yi, polis ekipleri son anda içeri çekerek kurtardı. O anlar ise kameralara yakalandı.

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    Kütahya'da, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ramazan Y. (30), oturduğu apartmanın 3'üncü katında, merdiven boşluğundaki pencereden atlamak isterken polis tarafından içeri çekilerek son anda kurtarıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Dumlupınar Mahallesi Kayhan Sokak'taki apartmanda oturan Ramazan Y., dün saat 03.00 sıralarında, 3'üncü katta merdiven boşluğundaki pencereye çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Ramazan Y.'yi görenler, polise haber verdi.

    İhbarla binaya polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ramazan Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

    Sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan Ramazan Y.'yi, polis ekipleri son anda içeri çekerek kurtardı. Sağlıkçıların ambulansa aldığı Ramazan Y., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

    Ramazan Y.'nin pencereden atlarken polis ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar ise çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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