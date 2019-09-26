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Polis, yaşlı ve engelli kadın göçmeni, kucağında taşıdı

Giriş Tarihi: 26.09.2019, 09:58

İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olan Suriye uyruklu 46 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları ileri sürülen 4 kişi ise gözaltına alındı. Otobüsle emniyete getirilen kaçaklar arasında bulunan yaşlı ve engelli kadını, bir polis memuru kucağında taşıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçıracağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, kaçak göçmenlerin bir otobüsle hareket edeceğini tespit etti. Ekipler, otobüsün geçiş güzergahında önlem aldı. Polis, saat 04.00 sıralarında kaçakları taşıyan otobüs ile otobüse öncülük eden otomobili durdurdu. Otomobildeki göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Otobüste ise Suriye uyruklu 46 göçmen yakalandı.

Aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, otobüsle emniyete götürüldü. Polis, otobüsten indirilen kaçaklar arasında bulunan engelli ve yaşlı bir kadını kucağına alarak taşıdı.

Kaçakların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi. Gözaltına alınan 4 organizatörün ise sorgularının devam ettiği bildirildi.

DHA

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