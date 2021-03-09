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    Polisler yaşlı çifti aşıya götürdü, gönülleri fethetti

    Giriş Tarihi: 09.03.2021, 11:50

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis ekipleri 65 yaş üstü yaşlı çiftin önce randevusunu aldı, ardından ekip otosu ile aşıya götürdü. Polisin duyarlı davranışı vatandaşların takdirini topladı.

    Pandemi sürecinin en başından bu yana vatandaş ile iç içe olan ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşların kısıtlama dönemlerinde tüm ihtiyaçları için seferber olan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yalnız yaşayan ve Covid-19 aşılarını yaptırmayan bir çiftin randevularını alıp aşıya götürdü.

    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis ekipleri Armutalan Mahallesi'nde yaşayan Selahattin (79) ve Fahriye Tezcan'ın (74) çiftinin aşılarını henüz yaptıramadıklarını öğrendi. Bunun üzerine polis ekipleri hemen sağlık ocağından randevu aldı. Ekipler çiftin evine giderek, kendilerinin aşılarını yaptırmak için geldiklerini belirtti. Yaşlı çiftin hazırlanıp evden çıkmasına yardımcı olan polisler ekip aracı ile Sağlık Ocağına götürüp aşılarını yaptırdı. Bir saat gözlem altında kalan Tezcan çifti herhangi bir reaksiyon gelişmeyince tekrar ekip otosu ile tarafından evlerine götürüldü.

    Tezcan çifti kendilerine yardımcı olan polislere teşekkür etti.

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