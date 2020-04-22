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    Yeniasır TV Yaşam Prenses ​Adelfa Kayı​ Obası’nda​! Kuruluş Osman 18. bölüm

    Prenses ​Adelfa Kayı​ Obası’nda​! Kuruluş Osman 18. bölüm

    Giriş Tarihi: 22.04.2020, 23:13

    ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 18’inci bölümü, Osman Bey’in Kayı Obası’nda gizlediği Bizans prensesi Adelfa, Türkleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

    Bizans-Moğol ittifakının önüne geçebilmek için Bizans prensesi Adelfa'yı kurtararak Kayı Obası'nda gizleyen Osman Bey, prensesi Bala Hatun ve Selcan Hatun'a emanet etmişti. Kimliğini gizleyen ve kılık değiştiren Adelfa, Türkmen kıyafetleriyle obada dolaşarak Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.

    Prensesin "Aylardır ulaklar gelip gider Konstantinopolis'e… Geyhatu hediyeler, mektuplar gönderip, sonunda imparatoru ikna etti. Ben istemedim. Çok dua ettim, çok yalvardım bu evlilik olmasın diye. Yüce İsa'ya şükürler olsun, beni duydu; Osman Bey'i çıkardı karşıma! Osman bey gerçek bir kahraman. Beni o zalimlerin elinden kurtardı. O anı görmeliydiniz. Benim için kendi canını hiçe saydı. Tam bir kahraman" sözleriyle Osman Bey'e hayranlığını ifade etmesi ise Bala Hatun'u hayli etkiledi.

    Osman Bey, Prenses Adelfa'yı koruyabilecek mi? Adelfa'yı ele geçirerek Osman Bey'i zor duruma düşürmek isteyen Dündar'ın planı ne? Zöhre ve Aygül, Dündar'a destek verecek mi?

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 18'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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