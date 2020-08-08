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    Yeniasır TV Yaşam Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 5 aşamalı önlem planı

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 5 aşamalı önlem planı

    Giriş Tarihi: 08.08.2020, 11:09

    Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınınında 750 binden fazla insan hayatını kaybederken vaka sayısı da 20 milyon sınırına dayandı.Yapılan uyarıların dikkate alınmaması beraberinde vaka sayılarında artışı da getirdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadelede 5 aşamalı önlem planını paylaştı.

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