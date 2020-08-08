Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınınında 750 binden fazla insan hayatını kaybederken vaka sayısı da 20 milyon sınırına dayandı.Yapılan uyarıların dikkate alınmaması beraberinde vaka sayılarında artışı da getirdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadelede 5 aşamalı önlem planını paylaştı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 5 aşamalı önlem planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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