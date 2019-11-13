Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan'ın (11) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili babası Şaban Vatan, DNA örneği vermek için dilekçeyle savcılığa başvurdu. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Şaban Vatan'ın daha önce DNA örneği vermekten kaçındığı açıklanmıştı. Detaylar a haber ekranlarında...
Rabia Naz'ın şüpheli ölümünde soruşturma derinleştirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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