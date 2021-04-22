Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı canlı yayınında...

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Oyuncu Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Ragıp Bey, kayınvalidesinin korona sebebi ile vefat ettiğini söyledikten sonra kayınvalidesinin Müge Anlı'yı çok sevdiğini bir isteği olduğunu dile getirdi. Ragıp Bey'in eşi, annesi Sevinç Avcılar'ın hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini, yardım etmek istediklerini belirterek stüdyoya getirdikleri tabletleri çocuklara ulaştırmasını Müge Anlı'dan rica etti.