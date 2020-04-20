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    Yeniasır TV Yaşam Ramazan Bayramından sonra normalleşme süreci başlayabilir

    Ramazan Bayramından sonra normalleşme süreci başlayabilir

    Giriş Tarihi: 20.04.2020, 11:35

    Bakan Koca’nın koronavirüs vakalarının plato yapması ve düşüşe geçmesiyle ilgili çizdiği takvimin ardından planlamalar başladı. Buna göre eğer bir dalgalanma olmazsa Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak normalleşme gündeme gelecek.

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