Ramazan Bayramından sonra normalleşme süreci başlayabilir

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/ramazan-bayramindan-sonra-normallesme-sureci-baslayabilir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bakan Koca’nın koronavirüs vakalarının plato yapması ve düşüşe geçmesiyle ilgili çizdiği takvimin ardından planlamalar başladı. Buna göre eğer bir dalgalanma olmazsa Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak normalleşme gündeme gelecek.