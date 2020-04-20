Bakan Koca’nın koronavirüs vakalarının plato yapması ve düşüşe geçmesiyle ilgili çizdiği takvimin ardından planlamalar başladı. Buna göre eğer bir dalgalanma olmazsa Ramazan Bayramı’ndan sonra kademeli olarak normalleşme gündeme gelecek.
Ramazan Bayramından sonra normalleşme süreci başlayabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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