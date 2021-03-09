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    Yeniasır TV Yaşam Rasim Öztekin'in polislerle şeker anısı izleyenleri tebessüm ettirdi

    Rasim Öztekin'in polislerle şeker anısı izleyenleri tebessüm ettirdi

    Giriş Tarihi: 09.03.2021, 10:37

    Tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Rasim Öztekin, sevenlerini yasa boğdu. Usta sanatçının polislerle arasında geçen 'şeker' anısı ise izleyenleri tebessüm ettirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü o anıyı "İcat çıkarttın büyük usta... Seni unutmayacağız..." ifadeleri ile paylaştı. İşte Rasim Öztekin'in polislerle arasında geçen o anı...

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