Rasim Öztekin'in polislerle şeker anısı izleyenleri tebessüm ettirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/rasim-oztekinin-polislerle-seker-anisi-izleyenleri-tebessum-ettirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Rasim Öztekin, sevenlerini yasa boğdu. Usta sanatçının polislerle arasında geçen 'şeker' anısı ise izleyenleri tebessüm ettirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü o anıyı "İcat çıkarttın büyük usta... Seni unutmayacağız..." ifadeleri ile paylaştı. İşte Rasim Öztekin'in polislerle arasında geçen o anı...