Tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Rasim Öztekin, sevenlerini yasa boğdu. Usta sanatçının polislerle arasında geçen 'şeker' anısı ise izleyenleri tebessüm ettirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü o anıyı "İcat çıkarttın büyük usta... Seni unutmayacağız..." ifadeleri ile paylaştı. İşte Rasim Öztekin'in polislerle arasında geçen o anı...
Rasim Öztekin'in polislerle şeker anısı izleyenleri tebessüm ettirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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