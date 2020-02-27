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Regaip Kandili'nin önemi nedir? Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

Giriş Tarihi: 27.02.2020, 15:57

Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Mübarek üç ayların başlaması ile birlikte recep ayının 4. gününe denk gelen Regaip gecesi bugün idrak edilecektir. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yıldırım bu gecenin önemini ve detaylarını A Haber ekranlarında anlattı. Yıldırım, “Cenab-ı Hak yuvalarından çıkan kuşları rızıklandırdığı gibi kendisini açılan elleri geri çevirmeyerek,bizlerinde yapmış olduğu duaları inşallah kabul edecektir.” dedi.

"BUGÜN AKŞAM NAMAZINDAN SONRA EVVABİL NAMAZINI EKLEYEBİLİRİZ"

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yıldırım geceye dair şu önemli detayları kaydetti;

"İnsan hayatının her anını ibadet şuuruyla geçirmelidir. 3 ayların gelişi ve Ramazan'a yaklaşmış olmak adına neleri yanlış yapıyoruz, eksik kalan yönlerimiz neler, insanlara daha fazla nasıl faydalı olabiliriz diyerek bu geceyi kendimize fırsat bilebiliriz. Kaza namazlarına bu gece yer ayırabilir ve nafile namaz alışkanlığını bu gece kazanmaya çalışabiliriz. Akşam namazından sonra kıymetli olan evvabil namazını ekleyebiliriz. Peygamber efendimizin bütün dualarını bir araya getiren çok anlamlı bir duası vardır; 'Yarabbi senin sevgili peygamberin ve kulun olan Hz. Muhammed (S.A.V) senden hangi güzellikleri ve iyilikleri istemişse bende o iyilik ve güzelliklerin hepsini senden istiyorum. Yine senin kulun ve elçin olan Hz. Mustafa( S.A.V) hangi kötülüklerden sana sığınmışsa bende hepsinden sana sığınıyorum. Sende beni muhafaza et Allahım.' diyerek bu özlü duayı da yapabiliriz. Cenab-ı Hak yuvalarından çıkan kuşları rızıklandırdığı gibi kendisini açılan elleri geri çevirmeyerek bizlerinde yapmış olduğu duaları inşallah kabul edecektir. İnşallah Rabbimizden dileğimiz Recep'e bizi sağlıkla ulaştırdığı gibi Ramazan'a da sağlıklı ulaştırsın. Recep ayına bir şekilde rahatsız giren kardeşlerimizin de sağlıklı bir şekilde Ramazan'a ulaşmayı nasip eylesin."

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