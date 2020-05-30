Koronavirüs nedeniyle restoranlar geçici olarak kapatılmıştı. Ancak vakaların kontrol altına alınmasıyla birlikte, 1 Haziran'da kafe ve restoranlar yeniden faaliyete geçecek. Peki, hangi önlemler alınacak? Servisler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
Restoranlar açılıyor! Hangi önlemler alınacak? Servisler nasıl olacak? İşte tüm detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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