Restoranlar açılıyor! Hangi önlemler alınacak? Servisler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

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Koronavirüs nedeniyle restoranlar geçici olarak kapatılmıştı. Ancak vakaların kontrol altına alınmasıyla birlikte, 1 Haziran'da kafe ve restoranlar yeniden faaliyete geçecek. Peki, hangi önlemler alınacak? Servisler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...