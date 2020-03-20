  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Reyyan evden gitti! Hercai 37. yeni bölüm

    Reyyan evden gitti! Hercai 37. yeni bölüm

    Giriş Tarihi: 20.03.2020, 21:21

    Hercai 37. Bölüm #nefesimsensin etiketi ile atv ekranlarına geldi. Geçen bölümde evlatllık olduğunu öğrenen Reyyan, babası Hazar ve kocası Miran’dan hesap sormuştu. Canını acıtan candan sevdikleri olduğu için, içini döken Reyyan’ın biraz yalnız kalmaya ve düşünmeye ihtiyacı vardı. Yaralarını sarmak için evden gidecekti. Bütün konak ardından yalvardı. Hazar ve Miran’ın engel olma çabaları, hatta Gül’ün döktüğü inci gözyaşları bile onun gitmesine engel olamadı.

    "Nereye gideceksin Reyyan?"

    Reyyan'ın herkese gönlü kırıktı. Bir yalanla doğmuş ve o yalanla büyümüştü. Hayatında gerçekleri bilen herkes de susmuştu. Yıllarca susanların şimdi konuşmalarının onun için bir anlamı yoktu. Babası Hazar'ın Reyyan'a "Bizi ardında bırakıp nereye gideceksin kızım" yalvarışları yürekleri dağladı. Reyyan nereye gittiğini bilmiyordu ama; tek bildiği mutluluğunu da kaderini de kimsenin avuçlarına insafına bırakmayacaktı. Ardında bıraktıklarının ne düşündükleri ne hissettikleri de umurunda bile değildi. Kimsenin peşinden gelmesini istemiyordu.

    "Hepsi benim yüzümden"

    Nasuh Şadoğlu da Reyyan'ın peşinden gitmemesi için yalvarıyordu. Bu yaşananların tek suçlusu olduğunu söyleyerek af diledi. Hazar'ın bir suçu olmadığını söyleyen Nasuh Ağa "seni geç buldum" diyerek kendini affettirmek için izin istedi. Azat ve Cihan'ın da Reyyan'ın alıp başını gitmesini istemiyordu. Yanlışın en büyüğünü yaptıkları Reyyan'ın kendilerini anlamasını bekliyorlardı. Pişmanlık sözlerine kulak tıkayan Reyyan'ın vazgeçmeye niyeti yoktu

    "Gitmek zorundayım!"

    Kimseye bedel ödetmediği için, kimsenin acısını anlamayacağını biliyordu. Yalanlarla yaşamak istemeyen Reyyan kandırılmış olmanın acısını yüreğinin derinliklerinde hissediyordu. Gitmek zorundaydı. Peşinden de kimse gelsin istemiyordu. Hayatında bir kez bir kararını kendisi almış ve bunu kimsenin değiştirmesine izin vermeyecekti.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Reyyan evden gitti! Hercai 37. yeni bölüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'ın çok beğenilen Birlikte Yeneceğiz klibi
    Başkan Erdoğan'ın çok beğenilen "Birlikte Yeneceğiz" klibi
    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den canlı yayında infaz düzenlemesi açıklaması
    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den canlı yayında infaz düzenlemesi açıklaması
    Cehennemimi yaşamaya devam ediyorum!
    Cehennemimi yaşamaya devam ediyorum!
    Züleyha, Demir'i vuruyor! Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm
    Züleyha, Demir'i vuruyor! Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsten can kaybı 4, vaka sayısı 359!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsten can kaybı 4, vaka sayısı 359!
    ÖSYM 9 sınavı erteledi
    ÖSYM 9 sınavı erteledi
    İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 19 Mart Perşembe hava durumu...
    İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 19 Mart Perşembe hava durumu...
    İzmir'de 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
    İzmir'de 3 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
    Turkuvaz Medya’dan sağlık çalışanlarına candan destek
    Turkuvaz Medya’dan sağlık çalışanlarına candan destek
    İzmir'de intihar etmek için trenin altına atladı ama...
    İzmir'de intihar etmek için trenin altına atladı ama...
    İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldı
    İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldı
    Virüs korkusundan İzmir'e geliyorlar
    Virüs korkusundan İzmir'e geliyorlar