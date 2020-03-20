Reyyan evden gitti! Hercai 37. yeni bölüm

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/reyyan-evden-gitti-hercai-37-yeni-bolum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hercai 37. Bölüm #nefesimsensin etiketi ile atv ekranlarına geldi. Geçen bölümde evlatllık olduğunu öğrenen Reyyan, babası Hazar ve kocası Miran’dan hesap sormuştu. Canını acıtan candan sevdikleri olduğu için, içini döken Reyyan’ın biraz yalnız kalmaya ve düşünmeye ihtiyacı vardı. Yaralarını sarmak için evden gidecekti. Bütün konak ardından yalvardı. Hazar ve Miran’ın engel olma çabaları, hatta Gül’ün döktüğü inci gözyaşları bile onun gitmesine engel olamadı.

"Nereye gideceksin Reyyan?"

Reyyan'ın herkese gönlü kırıktı. Bir yalanla doğmuş ve o yalanla büyümüştü. Hayatında gerçekleri bilen herkes de susmuştu. Yıllarca susanların şimdi konuşmalarının onun için bir anlamı yoktu. Babası Hazar'ın Reyyan'a "Bizi ardında bırakıp nereye gideceksin kızım" yalvarışları yürekleri dağladı. Reyyan nereye gittiğini bilmiyordu ama; tek bildiği mutluluğunu da kaderini de kimsenin avuçlarına insafına bırakmayacaktı. Ardında bıraktıklarının ne düşündükleri ne hissettikleri de umurunda bile değildi. Kimsenin peşinden gelmesini istemiyordu.

"Hepsi benim yüzümden"

Nasuh Şadoğlu da Reyyan'ın peşinden gitmemesi için yalvarıyordu. Bu yaşananların tek suçlusu olduğunu söyleyerek af diledi. Hazar'ın bir suçu olmadığını söyleyen Nasuh Ağa "seni geç buldum" diyerek kendini affettirmek için izin istedi. Azat ve Cihan'ın da Reyyan'ın alıp başını gitmesini istemiyordu. Yanlışın en büyüğünü yaptıkları Reyyan'ın kendilerini anlamasını bekliyorlardı. Pişmanlık sözlerine kulak tıkayan Reyyan'ın vazgeçmeye niyeti yoktu

"Gitmek zorundayım!"

Kimseye bedel ödetmediği için, kimsenin acısını anlamayacağını biliyordu. Yalanlarla yaşamak istemeyen Reyyan kandırılmış olmanın acısını yüreğinin derinliklerinde hissediyordu. Gitmek zorundaydı. Peşinden de kimse gelsin istemiyordu. Hayatında bir kez bir kararını kendisi almış ve bunu kimsenin değiştirmesine izin vermeyecekti.