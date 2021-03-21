Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Yeni haritaya göre bazı illerin rengi de değişti. Peki hangi iller kırmızı oldu? Maviye dönen iller oldu mu? İşte risk haritasındaki değişiklik...
Risk haritası açıklandı! Hangi iller kırmızıya döndü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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