Risk haritası açıklandı! Hangi iller kırmızıya döndü?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/risk-haritasi-aciklandi-hangi-iller-kirmiziya-dondu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Yeni haritaya göre bazı illerin rengi de değişti. Peki hangi iller kırmızı oldu? Maviye dönen iller oldu mu? İşte risk haritasındaki değişiklik...