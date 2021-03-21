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    Yeniasır TV Yaşam Risk haritası açıklandı! Hangi iller kırmızıya döndü?

    Risk haritası açıklandı! Hangi iller kırmızıya döndü?

    Giriş Tarihi: 21.03.2021, 13:12

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Yeni haritaya göre bazı illerin rengi de değişti. Peki hangi iller kırmızı oldu? Maviye dönen iller oldu mu? İşte risk haritasındaki değişiklik...

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