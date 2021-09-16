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    Yeniasır TV Yaşam Riskli gruptaki gencin polislerden şikayetçi olma nedeni 'pes' dedirtti

    Riskli gruptaki gencin polislerden şikayetçi olma nedeni 'pes' dedirtti

    Giriş Tarihi: 16.09.2021, 10:19

    Muğla'dan otomobiliyle kilometrelerce yol alarak Kırıkkale'ye kadar gelen riskli gruptaki bir genç, "beni çok beklettiniz" diyerek polislerden şikayetçi olmak istedi. Karantina kurallarını ihlal eden 21 yaşındaki sürücüye ve apart evde eğlenceye katılan temaslı durumdaki bir kadına 4 bin 50'şer lira idari para cezası yazıldı.

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