 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe geçti

Giriş Tarihi: 30.01.2020, 16:26

Rus donanmasına ait 770 borda numaralı ‘Valentin Pikul’ isimli savaş gemisi ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren Rus savaş gemisi 'Valentin Pikul' ile Rus askeri römorkörü, saat 13.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Boğaz geçişi sırasında Rus savaş gemisinde çok sayıda can yelekli askerin olması dikkat çekti. Marmara Denizi'ne doğru yol alan 2 Rus askerî gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu refakat etti.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Avrupa Parlamentosu'nda skandal provokasyon! Türkiye'den sert tepki
Avrupa Parlamentosu'nda skandal provokasyon! Türkiye'den sert tepki
Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekilden Türk bayrağına küstah saldırı!
Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekilden Türk bayrağına küstah saldırı!
İzmir'de trafik kazası! 22 yaşındaki Efe Teldemir hayatını kaybetti! İşte kaza yeri görüntüleri
İzmir'de trafik kazası! 22 yaşındaki Efe Teldemir hayatını kaybetti! İşte kaza yeri görüntüleri
ABD'li vatandaşın hayatını kaybettiği feci kaza kamerada!
ABD'li vatandaşın hayatını kaybettiği feci kaza kamerada!
İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu!
İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu!
Şırnak'ta Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı
Şırnak'ta Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı
Avrupa Parlamentosu'nda skandal provokasyon! Türkiye'den sert tepki
Avrupa Parlamentosu'nda skandal provokasyon! Türkiye'den sert tepki
İzmir'de trafik kazası! 22 yaşındaki Efe Teldemir hayatını kaybetti! İşte kaza yeri görüntüleri
İzmir'de trafik kazası! 22 yaşındaki Efe Teldemir hayatını kaybetti! İşte kaza yeri görüntüleri
ABD'li vatandaşın hayatını kaybettiği feci kaza kamerada!
Aydın'da ABD'li vatandaşın hayatını kaybettiği feci kaza kamerada! İşte saniye saniye o anlar...
İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu!
İzmir'de cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu!
Kedinin 'fare avı' kahkahaya boğdu
Kedinin 'fare avı' kahkahaya boğdu
Kütahya'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarpıp kaçmak isterken yakalandı
Kütahya'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarpıp kaçmak isterken yakalandı