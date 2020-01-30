Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı’ndan peş peşe geçti

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Rus donanmasına ait 770 borda numaralı ‘Valentin Pikul’ isimli savaş gemisi ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren Rus savaş gemisi 'Valentin Pikul' ile Rus askeri römorkörü, saat 13.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Boğaz geçişi sırasında Rus savaş gemisinde çok sayıda can yelekli askerin olması dikkat çekti. Marmara Denizi'ne doğru yol alan 2 Rus askerî gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu refakat etti.

İHA