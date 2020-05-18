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    Rusya’da tüyler ürperten görüntü! Şehre inen ayı...

    Giriş Tarihi: 18.05.2020, 18:17

    Rusya’da şehre inen bir ayı, o sırada kaldırımda yürüyen bir kişiye saldırdı. O anlar kameralara anbean yansırken; saldırıya uğrayan kişiyi yoldan geçen bir taksi sürücüsü tarafından kurtarıldı.

    Rusya'nın Yaroslavl kentinde dün gece gerçekleşen olay ilginç görüntülere sahne oldu. Şehre inen bir ayı, kaldırımda yürüyen bir adama saldırdı. Güvenlik kamerasında kaydedilen görüntülerde, ayının adama doğru koştuğu ve bacağını ısırdığı görüldü.

    YOLDAN GEÇEN TAKSİCİ KURTARDI

    Ayıyla boğuşmaya çalışan adamın bacağından yaralandığı belirtilen, o sırada yoldan geçen bir taksi sürücüsünün inerek saldırıya uğrayan adamı kurtardığı ifade edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıda yaralanan kişinin Rus medyasına yaptığı açıklamada, şaşkın olduğunu ifade etti. Olayın ardından kaçan ayı, henüz bulunamadı.

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