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    Yeniasır TV Yaşam Sabah akşam yiyor! Boz ayı eriğe doyamadı

    Sabah akşam yiyor! Boz ayı eriğe doyamadı

    Giriş Tarihi: 15.08.2022, 13:00

    Gülümseten görüntüler Çanakkale'den geldi. Kazdağları'daki yaban hayvanlarını izlemek için kurulan foto kapana takılan ayının, erik dalını kırarak sabak akşam erik yediği görüntüler anbean kayededildi.

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    Çanakkale'de bir boz ayının, erik ağacının dalını kırıp gece ve gündüz erik yediği anlar foto kapan ile görüntülendi.

    Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesi Düz Pirem mevkiinde Kazdağları'ndaki yaban hayvanları türlerini izlemek için doğa fotoğrafçısı Bora Soysal ile Doğa ve Milli Parklar Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik foto kapan kurdu. Boz ayının bir erik ağacının dalını kırarak erik yediği anlar ise foto kapan ile anbean kayıt edildi.

    Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik, "Kazdağları'nda yaban hayvanlarının türlerini incelemek için foto kapan çalışması yaptık. Bu esnada erik dalı gördük ağaçtan kırılmış. Merak edip baktığımızda ağacın gövdesinde ayı tırnak izlerini gördük. Tabi oraya foto kapan kurduğumuzda bir boz ayının gece ve gündüz gelip hatta dalını kırıp yere attığını yerden nasıl yediğini, bir boz ayının nasıl erik ağacına çıkıp indiğini ve erik yediğini izlemiş olduk" dedi.

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