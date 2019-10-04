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Saç çıkartan mavi su uyarısı

Giriş Tarihi: 04.10.2019, 14:41

Mavi su son dönemin en sık kullanılan ürünlerin başında geliyor ancak saç çıkardığı iddiasıyla piyasaya sürülen 'mavi su'ya ilişkin geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı yapıldı. Uyarıya rağmen, içerği bilinmeyen, ambalajı ve prospektüsü olmayan yüzlerce ürün el altından yaygın bir şekilde satılmaya devam ediyor. Fiyatları 450 TL'ye kadar çıkan çoğu ürünün içeriği ise bilinmiyor. Bilinenlerde yer alan bir madde için ise kalp krizi riski uyarısı yapılıyor. Bu alandaki talebi gören kimi uyanık girişimcilerin ise musluk suyunu mavi su diye yutturmaya çalıştığı dahi iddia ediliyor.

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