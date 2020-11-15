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    Yeniasır TV Yaşam Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan

    Saçı olmayanların ve dökülenlerin şifa aradığı mağara; Keloğlan

    Giriş Tarihi: 15.11.2020, 13:40

    Denizli'nin Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi yakınındaki Mallı Dağı’nda bulunan ve içinde çok sayıda sarkıt ve dikitin yer aldığı 145 metre uzunluğundaki Keloğlan Mağarası, bölgede anlatılan kel çoban efsanesinin ardından, özellikle saçı olmayan ve dökülenlerin ilgisini çekiyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

    KEL ÇOBAN EFSANESİ
    Mağaraya ismini veren efsane ise şöyle; eskiden bölgede çobanlık yapan genç, bir kıza aşık olur. Ancak kel olduğu gerekçesiyle sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyince kendini dağlara vurur. Dolaşırken yorgun düşer ve gördüğü mağaraya girer. Burada günlerce uyuyan genç, uyandığına saçlarının çıktığını görür. Köyüne döndüğünde, aşık olduğu kız onu görür ve evlenirler. O günden sonra da mağaraya 'Keloğlan' adı verilir. Bu efsane bölgede sıkça anlatılır.

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