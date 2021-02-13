Sade kahve kalp dostu çıktı! Bakın kahvenin hangi faydaları var?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/sade-kahve-kalp-dostu-cikti-bakin-kahvenin-hangi-faydalari-var" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sabah, öğlen, akşam... Kahve günlük hayatın vazgeçilmezi haline geldi. Öyle ki Amerikan Kalp Derneği de sade kahvenin kalp sağlığına iyi geldiği açıkladı. Ancak bir şartı var: Günde 4 bardağı geçmemek gerekiyor. Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Sinem Yiğit Uğur, kahve ile ilgili olarak “Tam bir kalp dostu. Kalp damarlarına iyi gelir ve içindeki maddeler iltihabı azaltır. Tabi kahvenin içine herhangi bir madde olmayacak.” uyarısında bulundu.