Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Katillerin yakalandığı anlar kamerada

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/safak-mahmutyazicioglu-cinayetinde-flas-gelisme-katillerin-yakalandigi-anlar-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ünlü sunucu Ece Erken'in, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili silahlı saldırı gerçekleştirdiği tespit edilen Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi daha yakalandı. Gözaltına sayısı 11'e yükselirken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi.