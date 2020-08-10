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    Yeniasır TV Yaşam Sağanak yağış Ege'yi vurdu!

    Sağanak yağış Ege'yi vurdu!

    Giriş Tarihi: 10.08.2020, 09:50

    Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle dereler taşarken, birçok mahalleye ulaşım sağlanamadı. İzmir'de de olumsuz hava şartları nedeniyle 3 katlı bir binanın çatı katına yıldırım düştü. Muğla’nın Bodrum ilçesinde ise aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Deniz kenarından restoranlarda oturan yerli ve yabancı turistler bir anda gök gürültüsüyle gelen yağmurdan kaçacak yer aradı.

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