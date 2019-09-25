 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Sağanak yağış Milas'ı vurdu

Sağanak yağış Milas'ı vurdu

Giriş Tarihi: 25.09.2019, 13:38

Muğla'nın Milas ilçesinde gece boyunca etkili olan yağmur, Balavca Deresi'nde taşkına neden oldu. Alçak kesimlerdeki onlarca evin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki otomobiller su içinde kaldı.

Milas'ta, dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve sabaha kadar aralıksız devam eden yağmur, su baskınlarına neden oldu. Özellikle Üçyol mevkisindeki onlarca binanın zemin ve bodrum katlarında su baskınları yaşandı, park halindeki otomobiller su içinde kaldı. Yağmurla birlikte zeminin yumuşaması nedeniyle Milas Eski Devlet Hastanesi'nin duvarı yıkıldı.

İlçe merkezinden geçen Balavca Deresi'nde yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle taşkın yaşandı. Hacı Apti ve Güneş mahallelerinde bazı binaların bodrum ve zemin katları suyla doldu. Park halindeki otomobillerden bazıları da su içinde kaldı. Beçin Mahallesi'nde de sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü.

METREKAREYE 115,6 KİLOGRAM YAĞIŞ
Kaymakamı Eren Arslan, yağmurun 1965 yılından bu yana görülen en yüksek değer olduğunu, 02.00- 08.00 saatleri arasında ilçe merkezinde metrekareye 115,6 kilogram yağış düştüğünü söyledi. Kaymakam Arslan, Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise oranın, metrekareye 94,8 kilogram olduğunu belirtti.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağanak yağış Milas'ı vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Didim'de otomobil denize sürüklendi
Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Didim'de otomobil denize sürüklendi
Manisa'da iş bulmakta zorlanınca öyle bir şey yaptı ki... Son halini görenler tanıyamadı
Manisa'da iş bulmakta zorlanınca öyle bir şey yaptı ki... Son halini görenler tanıyamadı
İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi! O anlar telefon kameralarına böyle yansıdı...
İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi! O anlar telefon kameralarına böyle yansıdı...
İzmir'de şiddetli sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı
İzmir'de şiddetli sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı
İzmir Karabağlar'da şiddetli yağış nedeniyle karakolu su bastı
İzmir Karabağlar'da şiddetli yağış nedeniyle karakolu su bastı
Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Didim'de otomobil denize sürüklendi
Aydın'da sağanak yağış hayatı felç etti! Didim'de otomobil denize sürüklendi
Manisa'da iş bulmakta zorlanınca öyle bir şey yaptı ki... Son halini görenler tanıyamadı
Manisa'da iş bulmakta zorlanınca öyle bir şey yaptı ki... Son halini görenler tanıyamadı
İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi! O anlar telefon kameralarına böyle yansıdı...
İzmir'de şimşekler geceyi gündüze çevirdi! O anlar telefon kameralarına böyle yansıdı...
İzmir'de şiddetli sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı
İzmir'de şiddetli sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, evleri su bastı
İzmir Karabağlar'da şiddetli yağış nedeniyle karakolu su bastı
İzmir Karabağlar'da şiddetli yağış nedeniyle karakolu su bastı
İzmir'deki tehlikeli yolculuk kamerada
İzmir'deki tehlikeli yolculuk kamerada