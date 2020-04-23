Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı. Görüntüler Bakan Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan "Bana yaklaşma" sözleriyle başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı.
Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan 'bana yaklaşma' sözünü içeren videosına atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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