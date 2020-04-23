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    Yeniasır TV Yaşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı

    Giriş Tarihi: 23.04.2020, 19:30

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı. Görüntüler Bakan Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan "Bana yaklaşma" sözleriyle başladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 23 Nisan kutlaması için paylaştığı video ilgi çekti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Sevincin sesi bugün hepimize ulaştı. 23 Nisan kutlu olsun" notuyla video paylaştı.

    BANA YAKLAŞMA

    Video, Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medyada çok konuşulan 'bana yaklaşma' sözünü içeren videosına atıfta bulunan çocukla başlıyor. Daha sonra çocuk bilim kurulu üyeleri görüşlerini anlatıyor. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

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