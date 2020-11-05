Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/saglik-bakani-fahrettin-kocadan-izmirde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem sonrası açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca, "Hepimizin merak ettiği Ayda bebeğimizi ziyaret ettim. Kendileri yoğun bakımda rahatça konuşabilir olduk. Genel durumu iyi. Elif bebeğimiz ise serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Genel durumu iyi. Ablaları Ezel ve Elzem ile sohbet ettik. Onların durumu da iyi sağlıkları yerinde. İdil kızımız covid pozitif olan kızımızı da ziyaret ettim. Onun da genel durumu iyi. Günay evladımız yoğun bakımdaydı. Kendisinin de durumu iyi. 2-3 gün yoğun bakımda kalacak." dedi.