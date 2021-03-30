Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 155 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 303 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı 30 Mart koronavirüs vaka tablosunu paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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