Sağlık Bakanlığı 30 Mart koronavirüs vaka tablosunu paylaştı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/saglik-bakanligi-30-mart-koronavirus-vaka-tablosunu-paylasti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı 30 Mart 2021 koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını içeren güncel Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 155 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 37 bin 303 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.