Sağlık Bakanlığı, 'Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler' ve 20. başlıktaki 'Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler' revize edilerek güncellendi' bilgisini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki yeni önlemler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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