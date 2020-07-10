Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki yeni önlemler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/saglik-bakanligi-acikladi-iste-berber-kuafor-ve-guzellik-salonlarindaki-yeni-onlemler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı, "Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" ve 20. başlıktaki "Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler" revize edilerek güncellendi" bilgisini paylaştı.