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    Yeniasır TV Yaşam Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı (17 Ekim 2021)

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı (17 Ekim 2021)

    Giriş Tarihi: 17.10.2021, 22:42

    Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 426 testte 24 bin 114 vaka tespit edildi. 186 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 403 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

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