Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 426 testte 24 bin 114 vaka tespit edildi. 186 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 403 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı (17 Ekim 2021) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.