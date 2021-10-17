Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı (17 Ekim 2021)

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/saglik-bakanligi-koronavirus-tablosunu-acikladi-17-ekim-2021" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 426 testte 24 bin 114 vaka tespit edildi. 186 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 403 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.