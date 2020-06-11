  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Sağlık Bakanlığı yayınladı! Hayvan satış yerlerinde hangi önlemler alınmalı? İşte detaylar...

    Sağlık Bakanlığı yayınladı! Hayvan satış yerlerinde hangi önlemler alınmalı? İşte detaylar...

    Giriş Tarihi: 11.06.2020, 14:12

    Türkiye 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine geçmeye başladı. Bu kapsamda da Sağlık Bakanlığı alınacak önlemleri açıklamaya devam ediyor. Bu önlemlerden birisi de Kurban Bayramı için yayınlandı. Bakanlık hayvan satış yerlerinde dikkat edilmesi gereken kuralları belirledi. Hayvan satış yerlerinde hangi önlemler alınmalı? İşte detaylar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağlık Bakanlığı yayınladı! Hayvan satış yerlerinde hangi önlemler alınmalı? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Osman Bey, Sofia'nın oyununu bozuyor!
    Osman Bey, Sofia'nın oyununu bozuyor!
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde gerçekleşti
    İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde gerçekleşti
    İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar başladı
    İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlar başladı
    Dışişleri Bakanlığından ABD'ye Ayasofya yanıtı
    Dışişleri Bakanlığından ABD'ye Ayasofya yanıtı
    Bakan Pakdemirli'den hasar tazminatı açıklaması
    Bakan Pakdemirli'den hasar tazminatı açıklaması
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak? 11 Haziran hava durumu...
    Kuruluş Osman'ın 25. bölümüne damga vuran sahne!
    Kuruluş Osman'ın 25. bölümüne damga vuran sahne! Türk'ün mezar taşının olduğu yer bizim vatanımızdır!
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak? 10 Haziran Çarşamba hava durumu....
    İngiltere'de ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Türkiye'ye döndü!
    İngiltere'de ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Türkiye'ye döndü!
    İzmir'de film sahnesi gibi hırsızlık! Site sakinlerini böyle kandırmış
    İzmir'de film sahnesi gibi hırsızlık! Site sakinlerini böyle kandırmış
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak? 9 Haziran Salı hava durumu...