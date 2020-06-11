Türkiye 1 Haziran itibariyle normalleşme dönemine geçmeye başladı. Bu kapsamda da Sağlık Bakanlığı alınacak önlemleri açıklamaya devam ediyor. Bu önlemlerden birisi de Kurban Bayramı için yayınlandı. Bakanlık hayvan satış yerlerinde dikkat edilmesi gereken kuralları belirledi. Hayvan satış yerlerinde hangi önlemler alınmalı? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı yayınladı! Hayvan satış yerlerinde hangi önlemler alınmalı? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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