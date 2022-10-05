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    Sağlıkçılara saldırmanın cezası ağır oldu! Alkollü şahsı meydan dayağı pakladı!

    Giriş Tarihi: 05.10.2022, 10:48

    Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü olduğu bilinen şahıs, kendisine müdahale etmeye gelen sağlık görevlilerine saldırmaya kalkınca çevredekiler duruma el attı. Sağlık görevlilerinin yakındaki bir otele sığınıp polis ekiplerini bekledikleri esnada, eline geçirdiği taşla ambulansın camlarını kırmaya başlayan alkollü şahıs çevre sakinlerinde meydan dayağı yedi.

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    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tedavisi için kendini almaya gelen sağlık ekibine saldıran şahsa, mahalle sakinleri meydan dayağı attı.
    Kuşadası'nda aşırı derecede alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi kendisine müdahaleye gelen sağlık ekibine saldırdı. Yakınlarda bir otele sığınan ekipler, polisi beklemeye başladı. Güvenlik güçleri gelmeden ayılan sarhoş kişi, kendisi için gelen ambulansa önce taşla saldırdı. Daha sonra ambulansın kapısını açıp camlarını kırmaya başlayan şahsa, çevredeki vatandaşlar meydan dayağı attı.
    Olay, Kıbrıs Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde hareketsiz yatan bir vatandaş ihbarına giden sağlık ekipleri, gerekli kontrolleri yaptığı esnada, alkollü olduğu ileri sürülen vatandaş tarafından bir anda sözlü hakaret ve fiziki saldırıya uğradı. Yakınlarda bir otele sığınan sağlık ekipleri polis ekiplerine haber verdi. Kolluk kuvveti gelmeden bir anda ayaklanan vatandaş, kendisi için gelen ambulansa zarar vermeye başladı. Ambulansın çeşitli yerlerine defalarca taş atan alkollü şahıs, sağlık arabasına ciddi hasar verdi. Daha sonra hızını alamayan saldırgan ambulansın kapısını açarak kırmaya başladı. Sağlık arabasının camlarının kırıldığı esnada çevre sakinleri daha fazla dayanamayarak tepki göstermeye başladı. Çevre sakinlerine küfürle karşılık veren alkollü şahsa, birkaç vatandaş tarafından meydan dayağı atıldı. Polisin gelmesinin ardından son bulan olayda alkollü şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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