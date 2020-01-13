Sahibi köpeğini arabada bıraktı! Sıkılan köpek yaptığı şeyle sosyal medyayı salladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/sahibi-kopegini-arabada-birakti-sikilan-kopek-yaptigi-seyle-sosyal-medyayi-salladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sahibinin markete gidip arabada bıraktığı köpek, beklemekten sıkılınca kornaya basarak sahibini çağırdı. Görüntülere yansıyan olay sosyal medyada büyük beğeni aldı. İşte sosyal medyayı sallayan o video...

Güney Melbourne bölgesinde bulunan Mornington kentinde marketten hızlıca alışveriş yapmak isteyen bir adam, köpeklerini arabada bırakarak markete gitti. Arabada sürücü koltuğuna geçen köpek sahibini çağırmak için sürekli kornaya basmaya başladı. Korna sesini duyan adam hızlıca arabaya gelerek "geldim, sadece 5 dakikalığına gitmiştim" dedi.

DHA