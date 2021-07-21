Sahillerde bayram hareketliliği! Ege'de adım atacak yer kalmadı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/sahillerde-bayram-hareketliligi-egede-adim-atacak-yer-kalmadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bayram tatilinin 9 güne çıkmasını fırsat bilenler sahillerin yolunu tuttu. Tatil denince ilk akla gelen yerlerden olan İzmir Çeşme, Muğla Bodrum, Datça, Marmaris ve Çanakkale Bozcaada bu sene de tatilcilerin en uğrak yerlerinden oldu. Sahiller yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Sıcak havadan bunalanlar kendilerini suya bırakırken kimileri de güneşlenmeyi tercih etti.