Denizli’de kendisini jandarma olarak tanıtıp 150 bin TL değerindeki altınları dolandıran 3 şüpheli, kuyumcuda altınları bozdururken yakayı ele verdi. Kimliği tespit edilen 3 kişiden 2’si yakalanarak cezaevine gönderilirken, altınları bozdurma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Sahte jandarmalar dolandırdıkları altınları bozdururken yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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