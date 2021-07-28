Sahte jandarmalar dolandırdıkları altınları bozdururken yakalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/sahte-jandarmalar-dolandirdiklari-altinlari-bozdururken-yakalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de kendisini jandarma olarak tanıtıp 150 bin TL değerindeki altınları dolandıran 3 şüpheli, kuyumcuda altınları bozdururken yakayı ele verdi. Kimliği tespit edilen 3 kişiden 2’si yakalanarak cezaevine gönderilirken, altınları bozdurma anı güvenlik kameralarına yansıdı.