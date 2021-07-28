  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Sahte jandarmalar dolandırdıkları altınları bozdururken yakalandı

    Sahte jandarmalar dolandırdıkları altınları bozdururken yakalandı

    Giriş Tarihi: 28.07.2021, 16:45

    Denizli’de kendisini jandarma olarak tanıtıp 150 bin TL değerindeki altınları dolandıran 3 şüpheli, kuyumcuda altınları bozdururken yakayı ele verdi. Kimliği tespit edilen 3 kişiden 2’si yakalanarak cezaevine gönderilirken, altınları bozdurma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sahte jandarmalar dolandırdıkları altınları bozdururken yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Manavgat'ta yangın kabusu
    Manavgat'ta yangın kabusu
    100 yılda bir çiçek açıyor! Sabır otu İzmir'de çiçeklendi
    100 yılda bir çiçek açıyor! Sabır otu İzmir'de çiçeklendi
    Muğla'da yer altı suları çekiliyor! Uzmanından kuraklık uyarısı
    Muğla'da yer altı suları çekiliyor! Uzmanından kuraklık uyarısı
    Kazada metrelerce öteye fırladı! Dakikalarca yapılan kalp masajı kurtaramadı
    Kazada metrelerce öteye fırladı! Dakikalarca yapılan kalp masajı kurtaramadı
    Kazada fırlayan beton bariyerden son anda kaçtı
    Kazada fırlayan beton bariyerden son anda kaçtı
    Haftalık vaka haritası güncellendi!
    Haftalık vaka haritası güncellendi!
    Manavgat'ta yangın kabusu
    Manavgat'ta yangın kabusu
    100 yılda bir çiçek açıyor! Sabır otu İzmir'de çiçeklendi
    100 yılda bir çiçek açıyor! Sabır otu İzmir'de çiçeklendi
    Muğla'da yer altı suları çekiliyor! Uzmanından kuraklık uyarısı
    Muğla'da yer altı suları çekiliyor! Uzmanından kuraklık uyarısı
    Kazada metrelerce öteye fırladı! Dakikalarca yapılan kalp masajı kurtaramadı
    Kazada metrelerce öteye fırladı! Dakikalarca yapılan kalp masajı kurtaramadı
    Kazada fırlayan beton bariyerden son anda kaçtı
    Kazada fırlayan beton bariyerden son anda kaçtı
    Haftalık vaka haritası güncellendi!
    Haftalık vaka haritası güncellendi!