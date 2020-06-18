Zeytinyağı sağlık için oldukça faydalı. Ancak sahtesine dikkat etmek gerekiyor. Zeytinyağı seçimine dikkat ederek, kalitesine güvendiğimiz markalardan almak gerekiyor. Kaliteli bir zeytinyağı, rengi ve kokusuyla anlaşılabiliyor. Peki, hakiki zeytinyağı nasıl olmalı? İşte detaylar...
Sahte zeytinyağına dikkat! Nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağı nasıl olmalı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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