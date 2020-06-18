  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Sahte zeytinyağına dikkat! Nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağı nasıl olmalı?

    Sahte zeytinyağına dikkat! Nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağı nasıl olmalı?

    Giriş Tarihi: 18.06.2020, 14:45

    Zeytinyağı sağlık için oldukça faydalı. Ancak sahtesine dikkat etmek gerekiyor. Zeytinyağı seçimine dikkat ederek, kalitesine güvendiğimiz markalardan almak gerekiyor. Kaliteli bir zeytinyağı, rengi ve kokusuyla anlaşılabiliyor. Peki, hakiki zeytinyağı nasıl olmalı? İşte detaylar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sahte zeytinyağına dikkat! Nasıl anlaşılır? Hakiki zeytinyağı nasıl olmalı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Çanakkale'de İyi Parti-CHP gerginliği
    Çanakkale'de İyi Parti-CHP gerginliği
    LGS ve YKS gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi!
    LGS ve YKS gününde kısıtlı sokağa çıkma yasağı getirildi!
    Bakan Selçuk açıkladı! Telafi eğitimi zorunlu mu? Salgın devam ederse hangi tedbirler hayata geçirilecek?
    Bakan Selçuk açıkladı! Telafi eğitimi zorunlu mu? Salgın devam ederse hangi tedbirler hayata geçirilecek?
    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef vuruldu
    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 500'den fazla hedef vuruldu
    Çad’a ikinci defa tıbbi yardım desteği
    Çad’a ikinci defa tıbbi yardım desteği
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
    Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle
    Kuruluş Osman'ın 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle
    Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
    Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti
    Aylin ve Sinem'in çığlığı karşılık buldu! Dersleri için internete kavuştular
    Aylin ve Sinem'in çığlığı karşılık buldu! Dersleri için internete kavuştular
    Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
    Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobile yıldırım düştü
    'Alev savaşçıları' göreve hazır! İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopterin tanıtımı yapıldı
    'Alev savaşçıları' göreve hazır! İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopterin tanıtımı yapıldı