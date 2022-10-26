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    Yeniasır TV Yaşam Sakatım diyerek dileniyordu... Zabıtayı görünce depar attı! -video

    Sakatım diyerek dileniyordu... Zabıtayı görünce depar attı! -video

    Giriş Tarihi: 26.10.2022, 15:37

    Manisa'ya bağlı Şehzadeler ilçesinde dilencilik yapıldığına dair ihbar alan zabıta ekipleri harekete geçti. Ekiplere yakalanmamak için sulama kanalına saklanan Recep Ç. isimli düzenbazın, kaçamayacağını anladığında sulama kanalından koşarak çıkması dikkat çekti. Yakalanan dilenci hakında işlem başlatılırken, üzerinden çıkan paralar kamuya aktarıldı.

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    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde koltuk değneğiyle "sakatım" diyerek dilenen bir kişi zabıta ekiplerinden saklanmak için girdiği sulama kanalından koşarak çıktı.
    Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz Kavşağı civarında koltuk değneğiyle "sakatım" diyerek dilenen bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağı zabıta ekipleri sevk edildi. Vatandaşların duygularını istismar eden Recep Ç. İsimli dilenci, zabıta ekiplerinden yakalanmamak için sulama kanalına saklandı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan Recep Ç.'nin sulama kanalından zorlanmadan çıkması ise dikkat çekti. Üzerinde yapılan aramalarda 120 TL para el koyan ekipler dilenen Recep Ç., hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlatırken el konulan paralar da kamuya aktarıldı.

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