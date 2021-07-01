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    Yeniasır TV Yaşam Saldırgan hedefteki evi mi karıştırdı? Müge Anlı ile Tatlı Sert özel video

    Saldırgan hedefteki evi mi karıştırdı? Müge Anlı ile Tatlı Sert özel video

    Giriş Tarihi: 01.07.2021, 10:53

    Büyükşen çiftinin cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınan ve Türkiye'nin gündemine oturan Necla ve Metin Büyükşen'in cinayet davası yakından takip ediliyor. Peki katil ya da katiller kim? İşte canlı yayındaki gelişmeler...

    Beyefendi, Osman Bey ile beraber kendilerinin de ağladıklarını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledikten sonra karakolda bu olayın konuşulduğunu ama kendilerinin öyle bir problemleri olmadıklarını söyledi. Beyefendi, yeğeninin eşi ile tartışması var diye ailesinin yanına geldiğini sonra da geri eşi ile barışıp döndüğünü, hiç öyle olayları olmadığını savunarak bir şey zaten bilse koşup kendisinin anlatacağını dile getirdi. Zaten öyle tefeci olayı olsa hala aynı yerde oturmayacaklarından söz eden beyefendi, kapılarının hep açık olduğunu, aynı zamanda öyle bir borç da olmadığını vurguladı.

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