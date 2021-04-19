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    Yeniasır TV Yaşam Samanyolu çekimleri görsel şölen sundu

    Samanyolu çekimleri görsel şölen sundu

    Giriş Tarihi: 19.04.2021, 10:45

    İzmirli gönüllü turizm elçisi İsa Turan'ın, Çeşme'nin en karanlık koylarından Delikli Koy'a giderek yaptığı samanyolu çekimleri mest etti. Yakaladığı 255 adet fotoğrafı birleştirerek adeta görsel bir şölen sunan Turan, "Çekimin en ilginç yanı, bunu küçük bir macera kamerasıyla gerçekleştirmem oldu" dedi.

    İzmir'de yaşayan gönüllü turizm elçisi İsa Turan, samanyolunu cep telefonu ile çekebilmek için Çeşme'nin en karanlık koylarından biri olan Delikli Koy'a gitti. Saat 24.00'te çekime başlayan Turan, 3 saatlik çalışma süresince 255 adet fotoğraf karesi yakaladı. 255 adet fotoğrafın birleştirildiği video ise görsel bir şölen sundu.

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