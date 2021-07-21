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    Yeniasır TV Yaşam Sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

    Sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 21.07.2021, 12:11

    Sanatçı Alişan'ın 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş(41) hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan ve Sarıyer Maslak' tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayatını kaybetti. Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu. Selçuk Tektaş'ın yakınları hastaneye akın etti.

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