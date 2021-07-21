Sanatçı Alişan'ın 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş(41) hayatını kaybetti. Koronavirüse yakalanan ve Sarıyer Maslak' tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş bu gece hayatını kaybetti. Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu. Selçuk Tektaş'ın yakınları hastaneye akın etti.
Sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.