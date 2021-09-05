Muğla’nın Datça ilçesinde Sanayi Sitesi girişine konulan ‘Sanayi Ağacı’ heykelinin açılışı için düzenlenen törene esnaf katılmadı. Açılış saatinde heykelin bulunduğu alana gelen CHP’li Başkan Gürsel Uçar, büyük şok yaşadı. Uçar, açılışta yalnız kalınca töreni haftaya erteledi
Sanayi ağacı CHP'li başkanın elinde kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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