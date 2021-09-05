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    Sanayi ağacı CHP'li başkanın elinde kaldı

    Giriş Tarihi: 05.09.2021, 10:50

    Muğla’nın Datça ilçesinde Sanayi Sitesi girişine konulan ‘Sanayi Ağacı’ heykelinin açılışı için düzenlenen törene esnaf katılmadı. Açılış saatinde heykelin bulunduğu alana gelen CHP’li Başkan Gürsel Uçar, büyük şok yaşadı. Uçar, açılışta yalnız kalınca töreni haftaya erteledi

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