Afyonkarahisar’da Sanayi Sitesinin ortak kullanım bacasında çıkan yangında faciadan dönülürken olayda 4 dükkan yanmaktan son anda kurtuldu. Yoğun dumanların çıktığı yangında sanayi sitesinde yaşanan panik ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Sanayi sitesinde çıkan yangında panik anları güvenlik kamerasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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