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    Yeniasır TV Yaşam Sanayi sitesinde çıkan yangında panik anları güvenlik kamerasında

    Sanayi sitesinde çıkan yangında panik anları güvenlik kamerasında

    Giriş Tarihi: 10.04.2021, 18:10

    Afyonkarahisar’da Sanayi Sitesinin ortak kullanım bacasında çıkan yangında faciadan dönülürken olayda 4 dükkan yanmaktan son anda kurtuldu. Yoğun dumanların çıktığı yangında sanayi sitesinde yaşanan panik ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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