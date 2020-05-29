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    Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılıyor! Her yönüyle hayran bıraktı

    Giriş Tarihi: 29.05.2020, 14:21

    Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılıyor. Sağlık sektörüne kazandırılan ve her özelliğiyle kendisine hayran bırakan hastane salgın ve afetlere karşı da hazır hale getirildi. İşte detaylar...

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