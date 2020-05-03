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    Yeniasır TV Yaşam Sancaktepe salgın hastanesinin yüzde 80'i tamamlandı! İçi ilk kez görüntülendi

    Sancaktepe salgın hastanesinin yüzde 80'i tamamlandı! İçi ilk kez görüntülendi

    Giriş Tarihi: 03.05.2020, 18:05

    İnşaat çalışmaları 4 bin kişinin katılımıyla üç vardiya şeklinde kesintisiz sürüyor. Tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak merkezin, 24 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor. Hastanenin içi ve tamamlanan örnek oda A Haber ekibi tarafından görüntülendi

    Yeni tip koronavirüsle mücadelede önemli bir merkez olması planlanan Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin inşaat çalışmaları devam ediyor.

    Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne inşa edilen hastanede çalışmalar 4 bin kişinin katılımıyla üç vardiya şekilinde kesintisiz sürüyor.

    Hummalı çalışmalar sonucunda bazı blokların tamamlandığı görülürken, sağlık tesisi içerisinde kullanılacak mobilyalar da bu bloklara getirilmeye başlandı.

    İÇİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

    A Haber ekibi, hastanenin tamamlanan örnek odasını görüntüledi. Tamamlandığında salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen merkez, bittiğinde 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

    Hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak merkezin, 24 Mayıs'ta tamamlanması planlanıyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane kurulacağını duyurmuştu.

    BUGÜN PAYLAŞIM YAPTI

    Başkan Erdoğan, bugün de sosyal medya hesabından projelere ilişkin paylaşımda bulunarak, "Yeşilköy ve Sancaktepe'de toplam 2 bin yatak kapasiteli iki hastanemizin yapımı hızla devam ediyor. Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul'a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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