  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana yayıldı

    Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana yayıldı

    Giriş Tarihi: 10.08.2020, 10:30

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkan arı kovanı yüklü kamyonetin 20 metrelik şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ahmet Eren hafif yaralandı. Kovanlarda bulunan yaklaşık 3,5 milyon arı ise ormanlık alana yayılırken, müdahale eden Marmaris İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya, arı sokması sonucu hastaneye kaldırıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana yayıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
    Sağanak yağış Ege'yi vurdu!
    Sağanak yağış Ege'yi vurdu!
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
    Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
    Başkan Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nde
    Başkan Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi'nde
    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
    Sağanak yağış Ege'yi vurdu!
    Sağanak yağış Ege'yi vurdu!
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak? 10 Ağustos Pazartesi hava durumu..
    Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
    Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci otobüs kazası!
    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
    İzmir'de koronavirüs denetimi
    İzmir'de koronavirüs denetimi