Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana yayıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkan arı kovanı yüklü kamyonetin 20 metrelik şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ahmet Eren hafif yaralandı. Kovanlarda bulunan yaklaşık 3,5 milyon arı ise ormanlık alana yayılırken, müdahale eden Marmaris İlçe Tarım Müdürü Nejmettin Kaya, arı sokması sonucu hastaneye kaldırıldı.