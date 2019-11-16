 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk kez yayınladı! KERKES projesi başladı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk kez yayınladı! KERKES projesi başladı

Giriş Tarihi: 16.11.2019, 12:12

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yerli İHA'ların üretimi konusunda adete destan yazan Türkiye'nin yeni projesi olan Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi Geliştirilmesi Projesini'nin başladığını duyurdu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ilk kez yayınladı! KERKES projesi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Çanakkale'de dikkatsiz balıkçı faciaya sebep oluyordu
Çanakkale'de dikkatsiz balıkçı faciaya sebep oluyordu
Denizli'de köpek kediyi saniyeler için böyle kaptı
Denizli'de köpek kediyi saniyeler için böyle kaptı
Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye genelinde hava durumu
Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi!
Başörtülü genç kızlara saldıran zanlı adliyeye sevk edildi!
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş açtı
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş açtı
Türk Hava Yolları ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu
Türk Hava Yolları ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu
Çanakkale'de dikkatsiz balıkçı faciaya sebep oluyordu
Çanakkale'de dikkatsiz balıkçı faciaya sebep oluyordu
Denizli'de köpek kediyi saniyeler için böyle kaptı
Denizli'de köpek kediyi saniyeler için böyle kaptı
Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye genelinde hava durumu
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş açtı
Kütahya'da bir kişi kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş açtı
Türk Hava Yolları ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu
Türk Hava Yolları ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu