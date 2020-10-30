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    Yeniasır TV Yaşam Seferihisar'da tsunami: Sokakları deniz suyu bastı

    Seferihisar'da tsunami: Sokakları deniz suyu bastı

    Giriş Tarihi: 30.10.2020, 16:26

    İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.5 kilometre derinliğindeki deprem Ege ve Marmara'da da hissedildi. Deprem, İzmir'de binaların çökmesine neden oldu. Enkaz altında kalanlar var. Depremin Ege Denizi'nde yaRattağı tsunami sonrasında ise Seferihisar'da sokakları yaklaşık 1 metre deniz suyu bastı.

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