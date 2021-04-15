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    Yeniasır TV Yaşam Şehirler arası seyahatte yeni düzenleme! Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

    Şehirler arası seyahatte yeni düzenleme! Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

    Giriş Tarihi: 15.04.2021, 13:12

    İçişleri bakanlığı 81 ile 'kısmi kapanma genelgesi' gönderdi. Genelgeye göre şehirler arası seyahaya yasağı getirildi. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? Hangi durumlarda izin belgesi gerekiyor? İşte detaylar...

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