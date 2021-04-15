İçişleri bakanlığı 81 ile 'kısmi kapanma genelgesi' gönderdi. Genelgeye göre şehirler arası seyahaya yasağı getirildi. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? Hangi durumlarda izin belgesi gerekiyor? İşte detaylar…
Şehirler arası seyahatte yeni düzenleme! Seyahat izin belgesi nasıl alınır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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