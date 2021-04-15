Şehirler arası seyahatte yeni düzenleme! Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/sehirler-arasi-seyahatte-yeni-duzenleme-seyahat-izin-belgesi-nasil-alinir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri bakanlığı 81 ile 'kısmi kapanma genelgesi' gönderdi. Genelgeye göre şehirler arası seyahaya yasağı getirildi. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? Hangi durumlarda izin belgesi gerekiyor? İşte detaylar...